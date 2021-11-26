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У Німеччині третій день поспіль реєструють новий антирекорд захворюваності на COVID

Автор: Іванна Шовкун

За добу 25 листопада в Німеччині зафіксували 76 414 нових випадків зараження коронавірусом. Це новий антирекорд, який країна б'є третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту імені Роберта Коха.

Тиждень раніше за добу зареєстрували 52 970 хворих на COVID-19. Показник захворюваності за останні 7 днів оновив максимум і склав 438,2. Для порівняння, у попередній день значення було 419,7, а тиждень тому - 340,7.

За останні 24 години від коронавірусу в Німеччині померло 357 пацієнтів.

Всього з початку пандемії в країні зафіксували 5 650 170 випадків хвороби. А кількість смертей перевищила 100 тисяч.

Нагадаємо, Франція посилює COVID-контроль для мандрівників із країн, які входять до "червоного" та "помаранчевого" списків. Про це заявив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран.

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ГерманияКоронавірус