У Німеччині третій день поспіль реєструють новий антирекорд захворюваності на COVID

За добу 25 листопада в Німеччині зафіксували 76 414 нових випадків зараження коронавірусом. Це новий антирекорд, який країна б'є третій день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту імені Роберта Коха.
Тиждень раніше за добу зареєстрували 52 970 хворих на COVID-19. Показник захворюваності за останні 7 днів оновив максимум і склав 438,2. Для порівняння, у попередній день значення було 419,7, а тиждень тому - 340,7.
За останні 24 години від коронавірусу в Німеччині померло 357 пацієнтів.
Всього з початку пандемії в країні зафіксували 5 650 170 випадків хвороби. А кількість смертей перевищила 100 тисяч.
Нагадаємо, Франція посилює COVID-контроль для мандрівників із країн, які входять до "червоного" та "помаранчевого" списків. Про це заявив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран.