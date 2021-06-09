Германия в четверг запустит цифровые COVID-сертификаты

Министерство здравоохранения Германии анонсировало запуск цифровых сертификатов COVID на национальном уровне. Цифровые сертификаты станут доступными уже с 10 июня.
Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.
Как рассказал сегодня представитель немецкого министерства, с помощью цифрового сертификата граждане смогут доказать, что они уже получили вакцину от коронавируса.
В министерстве отметили, что запуск такого сертификата является важным, в частности, для туристической отрасли Германии.
Напомним, цифровые COVID-сертификаты уже получили более 1 млн жителей Европейского союза. Сертификат содержит информацию об иммунитете от вакцинации или перенесенного коронавируса, и отрицательный результат теста. С 1 июля этим сертификатом можно будет пользоваться для передвижения между странами ЕС.
Как писало РБК-Украина, сегодня скачать приложение с COVID-сертификтом могут жители Польши.
Добавим, в Евросоюзе призывали страны блока запускать COVID-сертификаты на национальном уровне раньше 1 июля.