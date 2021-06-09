Германия в четверг запустит цифровые COVID-сертификаты

Министерство здравоохранения Германии анонсировало запуск цифровых сертификатов COVID на национальном уровне. Цифровые сертификаты станут доступными уже с 10 июня.

Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Как рассказал сегодня представитель немецкого министерства, с помощью цифрового сертификата граждане смогут доказать, что они уже получили вакцину от коронавируса. В министерстве отметили, что запуск такого сертификата является важным, в частности, для туристической отрасли Германии.