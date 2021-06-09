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Германия в четверг запустит цифровые COVID-сертификаты

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения Германии анонсировало запуск цифровых сертификатов COVID на национальном уровне. Цифровые сертификаты станут доступными уже с 10 июня.

Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Как рассказал сегодня представитель немецкого министерства, с помощью цифрового сертификата граждане смогут доказать, что они уже получили вакцину от коронавируса.

В министерстве отметили, что запуск такого сертификата является важным, в частности, для туристической отрасли Германии.

Напомним, цифровые COVID-сертификаты уже получили более 1 млн жителей Европейского союза. Сертификат содержит информацию об иммунитете от вакцинации или перенесенного коронавируса, и отрицательный результат теста. С 1 июля этим сертификатом можно будет пользоваться для передвижения между странами ЕС.

Как писало РБК-Украина, сегодня скачать приложение с COVID-сертификтом могут жители Польши.

Добавим, в Евросоюзе призывали страны блока запускать COVID-сертификаты на национальном уровне раньше 1 июля.

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