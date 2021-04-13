Германия планирует запускать "экстренное торможение" из-за роста COVID-заболеваемости: что это значит

Правительство Германии приняло внесения поправок в 4-й Закон о защите от инфекций, согласно которому сможет запускать общенациональное "экстренное торможение" в случае превышения уровня заболеваемости. Этот показатель составляет 100 случаев коронавируса на 100 тысяч населения.
Об этом сообщает Der Spiegel.
Согласно требованию "торможения", регионы с заболеваемостью более 100 человек на 100 тысяч населения имеют право ввести ночной комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 5:00 в течение недели.
Также магазины, которые не обслуживают ежедневные потребности, должны снова закрыться. Открытие заведений культуры и досуга, таких как театры, музеи или зоопарки, туризм запрещено.
Школы и детсады должны прекратить занятия, если недельная заболеваемость коронавирусом превысит 200 случаев на 100 тысяч населения. Однако до этого школьники должны будут сдавать два теста на COVID-19 в неделю.
Кроме того,
Занятия спортом могут быть разрешены
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что третья волна пандемии коронавируса оказалась самой трудной для Германии. Однако вакцинация по-прежнему самое важное оружие в борьбе с пандемией.
Кроме того, в Германии вакцинированные от коронавируса граждане, у которых выработался иммунитет, получат привилегии. Они получат возможность ходить по магазинам, не делая предварительно тест на COVID-19, и путешествовать без прохождения карантина.