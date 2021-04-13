Германия планирует запускать "экстренное торможение" из-за роста COVID-заболеваемости: что это значит

Согласно требованию "торможения", регионы с заболеваемостью более 100 человек на 100 тысяч населения имеют право ввести ночной комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 5:00 в течение недели.

Также магазины, которые не обслуживают ежедневные потребности, должны снова закрыться. Открытие заведений культуры и досуга, таких как театры, музеи или зоопарки, туризм запрещено.

Школы и детсады должны прекратить занятия, если недельная заболеваемость коронавирусом превысит 200 случаев на 100 тысяч населения. Однако до этого школьники должны будут сдавать два теста на COVID-19 в неделю.

Кроме того,

Занятия спортом могут быть разрешены