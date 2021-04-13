Німеччина планує запускати "екстрене гальмування" через зростання COVID-захворюваності: що це значить

Уряд Німеччини прийняв внесення поправок в 4-й Закон про захист від інфекцій, згідно з яким зможе запускати загальнонаціональне "екстрене гальмування" у разі перевищення рівня захворюваності. Цей показник становить 100 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення.
Про це повідомляє Der Spiegel.
Згідно з вимогою "гальмування", регіони з захворюваністю понад 100 осіб на 100 тисяч населення мають право ввести нічну комендантську годину, яка діятиме з 21:00 до 5:00 протягом тижня.
Також магазини, які не обслуговують щоденні потреби, повинні знову закритися. Відкриття закладів культури і дозвілля, таких як театри, музеї або зоопарки, туризм заборонено.
Школи і дитсадки повинні припинити заняття, якщо тижнева захворюваність на коронавірус перевищить 200 випадків на 100 тисяч населення. Однак до цього школярі повинні будуть здавати два тести на COVID-19 на тиждень.
Крім того,
Заняття спортом можуть бути дозволені
Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що третя хвиля пандемії коронавірусу виявилася найважчою для Німеччини. Однак вакцинація раніше найважливіше зброю в боротьбі з пандемією.
Крім того, в Німеччині вакциновані від коронавірусу громадяни, у яких виробився імунітет, отримають привілеї. Вони отримають можливість ходити по магазинах, не роблячи попередньо тест на COVID-19, і подорожувати без проходження карантину.