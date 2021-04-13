Німеччина планує запускати "екстрене гальмування" через зростання COVID-захворюваності: що це значить

Згідно з вимогою "гальмування", регіони з захворюваністю понад 100 осіб на 100 тисяч населення мають право ввести нічну комендантську годину, яка діятиме з 21:00 до 5:00 протягом тижня.

Також магазини, які не обслуговують щоденні потреби, повинні знову закритися. Відкриття закладів культури і дозвілля, таких як театри, музеї або зоопарки, туризм заборонено.

Школи і дитсадки повинні припинити заняття, якщо тижнева захворюваність на коронавірус перевищить 200 випадків на 100 тисяч населення. Однак до цього школярі повинні будуть здавати два тести на COVID-19 на тиждень.

Крім того,

Заняття спортом можуть бути дозволені