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Германия снова побила рекорд по коронавирусу - более 50 тысяч случаев за сутки

Автор: Иванна Шовкун

В Германии зарегистрировали новый антирекорд по коронавирусу. Там за сутки 11 ноября заболели более 50 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха (RKI).

Согласно статистике, по состоянию на 12 ноября, в Германии зафиксировали 50 196 случаев инфицирования COVID-19. Новый суточный максимум регистрируют уже четвертый день подряд.

По данным Института Роберта Коха, общее число подтвержденных случаев коронавируса в Германии составляет 4,89 миллиона, а общее количество смертей выросло до 97 198 человек.

Институт сообщил о росте недельной заболеваемости коронавирусом - числа людей на 100 тысяч населения, которые могут заразиться за последние 7 дней - до 249 с 232 днем ранее.

Напомним, в Восточной Европе фиксируют рост смертности от COVID-19.

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