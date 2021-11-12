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Німеччина знову побила рекорд з коронавірусу - понад 50 тисяч випадків за добу

Автор: Іванна Шовкун

У Німеччині зареєстрували новий антирекорд з коронавірусу. Там за добу 11 листопада захворіло понад 50 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту імені Роберта Коха (RKI).

Згідно зі статистикою, станом на 12 листопада, в Німеччині зафіксували 50 196 випадків інфікування COVID-19. Новий добовий максимум реєструють уже четвертий день поспіль.

За даними Інституту Роберта Коха, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині становить 4,89 мільйона, а загальна кількість смертей зросла до 97 198 осіб.

Інститут повідомив про зростання тижневої захворюваності на коронавірус - кількість людей на 100 тисяч населення, які можуть заразитися за останні 7 днів - до 249 з 232 днем раніше.

Нагадаємо, у Східній Європі фіксують зростання смертності від COVID-19.

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