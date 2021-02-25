Германия проверила украинские образцы на новые штаммы коронавируса: результаты

Результаты проверки 48 украинских образцов показали, что в Украине пока не найдены новые штаммы коронавируса.

"По новому штамму коронавируса могу сказать, что мы получили результаты образцов из клиники "Шарите". Мы отправляли 48 образцов. У нас нет "британского" штамма, по крайней мере, и также других штаммов", - заявил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что Украина будет постоянно проверять образцы в немецкой клинике.

"Сейчас снова отправляем. Это будет постоянный процесс, чтобы определить (новые штаммы коронавируса - ред.)", - рассказал министр.