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Німеччина перевірила українські зразки на нові штами коронавірусу: результати

Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про результати перевірки українських зразків на наявність нових штамів коронавірусу. Перевірку зразків робила лабораторія в німецькій клініці "Шаріте".

Про це йдеться у відео, опублікованому міністром на сторінці у Facebook.

Результати перевірки 48 українських зразків показали, що в Україні поки що не знайдено нових штамів коронавірусу.

"Щодо нового штаму коронавірусу можу сказати, що ми отримали результати зразків з клініки "Шаріте". Ми відправляли 48 зразків. У нас немає "британського" штаму, принаймні, і також штамів інших", - заявив Степанов.

Глава МОЗу додав, що Україна буде постійно перевіряти зразки в німецькій клініці.

"Зараз знову відправляємо. Це такий буде постійний процес, щоб визначити (нові штами коронавірусу - ред.)", - розповів міністр.

Нагадаємо, минулого тижня глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що в Україні немає обладнання для визначення нових штамів коронавірусу. Тому українські зразки відправляють на перевірку в Німеччину.

Як писало РБК-Україна, до цього в МОЗі заявляли, що в Україні поки не виявили нових штамів коронавірусу.

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Новини України КоронавірусУкраїнаМінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим Степанов
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