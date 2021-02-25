Німеччина перевірила українські зразки на нові штами коронавірусу: результати

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про результати перевірки українських зразків на наявність нових штамів коронавірусу. Перевірку зразків робила лабораторія в німецькій клініці "Шаріте".
Про це йдеться у відео, опублікованому міністром на сторінці у Facebook.
Результати перевірки 48 українських зразків показали, що в Україні поки що не знайдено нових штамів коронавірусу.
"Щодо нового штаму коронавірусу можу сказати, що ми отримали результати зразків з клініки "Шаріте". Ми відправляли 48 зразків. У нас немає "британського" штаму, принаймні, і також штамів інших", - заявив Степанов.
Глава МОЗу додав, що Україна буде постійно перевіряти зразки в німецькій клініці.
"Зараз знову відправляємо. Це такий буде постійний процес, щоб визначити (нові штами коронавірусу - ред.)", - розповів міністр.
Нагадаємо, минулого тижня глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що в Україні немає обладнання для визначення нових штамів коронавірусу. Тому українські зразки відправляють на перевірку в Німеччину.
Як писало РБК-Україна, до цього в МОЗі заявляли, що в Україні поки не виявили нових штамів коронавірусу.