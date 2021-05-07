Глава ВОЗ призвал все страны приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал все страны приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса. Он отметил, что одобрение этого решения необходимо для увеличения их производства в мире.
Об этом Гебрейесус заявил на брифинге ВОЗ в Женеве, передает официальный Twitter организации.
Гендиректор ВОЗ) приветствовал заявление США о том, что администрация Белого дома "поддерживает временные изъятия из защитных прав интеллектуальной собственности для вакцин от COVID-19".
"Мы призываем другие страны последовать этому примеру", - добавил он.
Гебрейесус назвал нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в мире как "небывалый кризис, который требует беспрецедентных действий".
Напомним, лидеры стран Европейского союза намерены обсудить отмену патентов на вакцины от COVID. Обсуждение планируется в рамках двухдневного саммита в Порту, который пройдет 7-8 мая.
Отметим, ранее администрация президента США Джо Байдена выступила за отказ от прав на интеллектуальную собственность в вопросе патентов, но канцлер Германии Ангела Меркель не согласна с этим. По ее словам, защита патентов является источником инноваций, и она должна оставаться таковой в будущем.
Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Патенты на вакцины от коронавируса могут отменить: что это значит".