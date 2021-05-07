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Глава ВОЗ призвал все страны приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса

Автор: РБК-Украина

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал все страны приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса. Он отметил, что одобрение этого решения необходимо для увеличения их производства в мире.

Об этом Гебрейесус заявил на брифинге ВОЗ в Женеве, передает официальный Twitter организации.

Гендиректор ВОЗ) приветствовал заявление США о том, что администрация Белого дома "поддерживает временные изъятия из защитных прав интеллектуальной собственности для вакцин от COVID-19".

"Мы призываем другие страны последовать этому примеру", - добавил он.

Гебрейесус назвал нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в мире как "небывалый кризис, который требует беспрецедентных действий".

Напомним, лидеры стран Европейского союза намерены обсудить отмену патентов на вакцины от COVID. Обсуждение планируется в рамках двухдневного саммита в Порту, который пройдет 7-8 мая.

Отметим, ранее администрация президента США Джо Байдена выступила за отказ от прав на интеллектуальную собственность в вопросе патентов, но канцлер Германии Ангела Меркель не согласна с этим. По ее словам, защита патентов является источником инноваций, и она должна оставаться таковой в будущем.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Патенты на вакцины от коронавируса могут отменить: что это значит".

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