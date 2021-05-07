Глава ВОЗ призвал все страны приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал все страны приостановить патентную защиту вакцин от коронавируса . Он отметил, что одобрение этого решения необходимо для увеличения их производства в мире.

Об этом Гебрейесус заявил на брифинге ВОЗ в Женеве, передает официальный Twitter организации.

Гендиректор ВОЗ) приветствовал заявление США о том, что администрация Белого дома "поддерживает временные изъятия из защитных прав интеллектуальной собственности для вакцин от COVID-19".

"Мы призываем другие страны последовать этому примеру", - добавил он.

Гебрейесус назвал нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в мире как "небывалый кризис, который требует беспрецедентных действий".