Главный инфекционист США заявил, что отдает предпочтение вакцине Johnson&Johnson

Главный инфекционист страны Энтони Фаучи заявил, что хотел бы привиться вакциной от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson. Однако призвал американцев сделать прививку любой из трех одобренных в США вакцин.
Об этом пишет "Голос Америки".
Он заявил, что все три вакцины, которые были одобрены в США, хорошего качества. Фаучи призвал сделать прививку той, которая наиболее доступна для конкретного человека.
"Если вы пойдете, и там будет вакцина от Johnson & Johnson, то я бы привиться ею", - сказал главный инфекционист.
В США одобрены вакцины Pfizer / BioNTech и Moderna. Они требуют по две инъекции. Вакцину Johnson & Johnson одобрили последней. Она состоит из одной дозы.
Ранее сообщалось, что первые поставки в США недавно одобренной вакцины от коронавируса Johnson & Johnson ожидаются во вторник.
Напомним, 5 февраля компания Johnson & Johnson подала заявку на разрешение на экстренное использование своей вакцины против коронавируса в США. Поставки готовы были начать сразу же после того, как получат разрешение.