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Головний інфекціоніст США заявив, що надає перевагу вакцині Johnson&Johnson

Автор: Инна Собора

Головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі заявив, що хотів би прищепитися вакциною від COVID-19 виробництва компанії Johnson & Johnson. Однак американців закликав зробити щеплення будь-якою із трьох схвалених у США вакцин.

Про це пише "Голос Америки".

Він заявив, що всі три вакцини, які були схвалені в США, хорошої якості. Фаучі закликав зробити щеплення тією, яка найбільш доступна для конкретної людини.

"Якщо ви підете, і там буде вакцина від Johnson & Johnson, то я б прищепився нею", - сказав головний інфекціоніст.

У США схвалені вакцини Pfizer / BioNTech і Moderna. Вони потребують по дві ін'єкції. Вакцину Johnson & Johnson схвалили останньою. Вона складається з однієї дози.

Раніше повідомлялося, що перші поставки в США нещодавно схваленої вакцини від коронавіруса Johnson & Johnson очікуються у вівторок.

Нагадаємо, 5 лютого компанія Johnson & Johnson подала заявку на дозвіл на екстрене використання своєї вакцини проти коронавіруса в США. Поставки готові були почати відразу ж після того, як отримають дозвіл.

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