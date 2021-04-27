Групп риска не будет. Латвия в мае начнет всеобщую COVID-вакцинацию

Латвия со следующей недели откроет вакцинацию от коронавируса для всех желающих. Правительство страны решило отказаться от приоритетных групп.

Вакцинировать от коронавируса население независимо от категории начнут уже с 3 мая. Сначала вакцинацию всех желающих планировали начать на неделю позже, 10 мая, но в ходе дискуссий все же решили выбрать именно такую дату.

В то же время сегодня в Латвии началась вакцинация следующей приоритетной группы. Прививки от коронавируса начали делать заключенным и работникам тюрем, а также постояльцам и работникам приютов.