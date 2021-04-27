Груп ризику не буде. Латвія у травні почне всезагальну COVID-вакцинацію

Латвія з наступного тижня відкриє вакцинацію від коронавірусу для всіх бажаючих. Уряд країни вирішив відмовитися від пріоритетних груп.
Про це пише латвійське агентство BB.
Вакцинувати від коронавірусу населення незалежно від категорії почнуть вже з 3 травня. Спочатку вакцинацію всіх бажаючих планували почати на тиждень пізніше, 10 травня, але в ході дискусій все ж вирішили обрати саме таку дату.
Водночас сьогодні у Латвії почалася вакцинація наступної пріоритетної групи. Щеплення від коронавірусу почали робити ув'язненим та працівникам тюрем, а також мешканцям та працівникам притулків.
Нагадаємо, в Україні сьогодні розпочалася вакцинація наступної групи ризику. Відтепер щеплення від коронавірусу будуть робити людям старшим 65 років.
Крім того, завтра в Україні мають запрацювати понад 2 тисячі пунктів щеплення від коронавірусу.
Також РБК-Україна розповідало, що у Британії обидві дози вакцини від коронавірусу вже отримали 25% дорослого населення.