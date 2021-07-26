Харьков открыл онлайн-запись на вакцинацию препаратом Pfizer

В Харькове открылась онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer. Вакцинация доступна всем желающим старше 18 лет в пяти пунктах массовой вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram сервиса helsi.me.

Сообщается, что в Харькове можно записаться в пункты массовой вакцинации и получить прививку вакциной Pfizer всем желающим от 18 лет. Пункты работают по адресам:

ул. Сумская, 56

ул. Полтавский шлях, 56

ул. Шатилова дача, 4

ул. Тринклера, 6

ул. Кооперативная, 28-А

Данные о записи - дата, время и номер бригады - можно посмотреть после записи в приложении Helsi. Эту же запись нужно будет показать на входе в центр вакцинации.

Приложение доступно в Google Play и App Store. Информация о сделанной прививке сохраняется в приложении.