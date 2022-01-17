В Харьковской области выявили первые случаи штамма "Омикрон"

"Мы стоим в начале новой волны коронавируса со штаммом "Омикрон". 14 января мы направили 30 проб в Киев, уже есть результат. Сейчас примерно 40% - это штамм "Омикрон", - сказал Хаустов.

Он рассказал, что в настоящее время занятость коечного фонда в Харьковской области составляет почти 25%, а из-за обнаружения "Омикрона", начата подготовка медицинского персонала первичного, вторичного и третичного звена в области.

"Она (подготовка - ред.) приблизительно неделю будет продолжаться, после этого будет еще отдельное обучение с постковидными состояниями. Все это - чтобы усилить знания и новые требования для первичного звена, поскольку основной удар будет сначала на него, им нужны новые знания", - уточнил Хаустов.

По его словам, койки с кислородом в опорных больницах области сейчас заняты на 19,4%. Однако ожидается установка новых кислородных станций.

"Кислородные станции ожидаем где-то в феврале. Это будут поставки из Киева, они будут доставлены в регион. Далее будет производиться их установка. Фактически во всех больницах есть централизованный кислород, но это все будет усиливаться", - добавил Хаустов.