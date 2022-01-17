У Харківській області виявили перші випадки штаму "Омікрон"

У Харківській області зафіксували перші випадки штаму коронавірусу "Омікрон". Він займає майже половину виявлених нових заражень COVID у регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову обласного департаменту охорони здоров'я Максима Хаустова, якого цитує місцеве видання Kharkiv Today.
"Ми стоїмо на початку нової хвилі коронавірусу зі штамом "Омікрон". 14 січня ми направили 30 проб до Києва, вже є результат. Зараз приблизно 40% - це штам "Омікрон", - сказав Хаустов.
Він розповів, що наразі зайнятість ліжкового фонду у Харківській області становить майже 25%, а через виявлення "Омікрону", розпочато підготовку медичного персоналу первинної, вторинної та третинної ланки в області.
"Вона (підготовка - ред.) приблизно тиждень продовжуватиметься, після цього буде ще окреме навчання з постковідними станами. Все це - щоб посилити знання та нові вимоги для первинної ланки, оскільки основний удар буде спочатку на неї, їм потрібні нові знання", - уточнив Хаустов.
За його словами, ліжка з киснем в опорних лікарнях області наразі зайняті на 19,4%. Однак очікується встановлення нових кисневих станцій.
"Кисневі станції очікуємо десь у лютому. Це буде постачання з Києва, вони будуть доставлені до регіону. Далі буде проводитися їх установка. Фактично у всіх лікарнях є централізований кисень, але це все посилюватиметься", - додав Хаустов.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україні не вдасться уникнути нової хвилі коронавірусу через стрімке поширення нового штаму "Омікрон" і зазначав, що вона очікується вже на початку 2022 року.
Додамо, своєю чергою головний санітарний лікар Ігор Кузін допустив можливість введення локдауну в Україні через "Омікрон".
Раніше РБК-Україна писало, що перший випадок штаму "Омікрон" зафіксували в Україні 18 грудня.