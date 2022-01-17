У Харківській області виявили перші випадки штаму "Омікрон"

"Ми стоїмо на початку нової хвилі коронавірусу зі штамом "Омікрон". 14 січня ми направили 30 проб до Києва, вже є результат. Зараз приблизно 40% - це штам "Омікрон", - сказав Хаустов.

Він розповів, що наразі зайнятість ліжкового фонду у Харківській області становить майже 25%, а через виявлення "Омікрону", розпочато підготовку медичного персоналу первинної, вторинної та третинної ланки в області.

"Вона (підготовка - ред.) приблизно тиждень продовжуватиметься, після цього буде ще окреме навчання з постковідними станами. Все це - щоб посилити знання та нові вимоги для первинної ланки, оскільки основний удар буде спочатку на неї, їм потрібні нові знання", - уточнив Хаустов.

За його словами, ліжка з киснем в опорних лікарнях області наразі зайняті на 19,4%. Однак очікується встановлення нових кисневих станцій.

"Кисневі станції очікуємо десь у лютому. Це буде постачання з Києва, вони будуть доставлені до регіону. Далі буде проводитися їх установка. Фактично у всіх лікарнях є централізований кисень, але це все посилюватиметься", - додав Хаустов.