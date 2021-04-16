В Харьковской области занято почти 70% койко-мест для больных коронавирусом

Выделенные для больных коронавирусом койко-места в Харьковской области заняты на 68%. Всего в регионе их 4 795 и каждое из них подключено к кислородному оборудованию.

Черняк отметил, что в области на сегодняшний день для больных коронавирусом выделено 4 795 койко-мест. Все они обеспечены кислородными концентраторами. По состоянию на утро 16 апреля, в регионе занято 68% коечного фонда.

"Что касается обеспечения поточным кислородом - мы продолжаем усиленно работать над этим вопросом. В эти выходные мы дополнительно подключим более 80 коек, еще 30 - на следующей неделе. Все необходимое оборудование для этого уже смонтировано", - уточнил он.

По его словам, на следующей неделе в медучреждениях области начнется монтаж кислородных бочек, которые импортируются из-за границы.