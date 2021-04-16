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У Харківській області зайнято майже 70% ліжко-місць для хворих на коронавірус

Автор: РБК-Україна

Виділені для хворих на коронавірус койко-місця в Харківській області зайняті на 68%. Всього в регіоні їх 4 795 і кожне з них підключено до кисневого обладнання.

Про це в ході брифінгу повідомив заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, передає прес-служба обласної адміністрації.

Черняк відзначив, що в області на сьогоднішній день для хворих на коронавірус виділено 4 795 койко-місць. Всі вони забезпечені кисневими концентраторами. Станом на ранок 16 квітня, в регіоні зайнято 68% ліжкового фонду.

"Що стосується забезпечення потоковим киснем - ми продовжуємо посилено працювати над цим питанням. У ці вихідні ми додатково підключимо більше 80 ліжок, ще 30 - на наступному тижні. Все необхідне обладнання для цього вже змонтовано", - уточнив він.

За його словами, наступного тижня в медустановах області почнеться монтаж кисневих бочок, які імпортуються з-за кордону.

Нагадаємо, в Харкові з 10 квітня діє посилений карантин. РБК-Україна писало про те, які обмеження діють в регіоні.

Відзначимо, раніше головний санітарний лікар Харківської області Любов Махота заявила, що пік коронавірусу в регіоні можливий через кілька тижнів. Після цього очікується зниження захворюваності.

Раніше повідомлялося, що у Харкові не зупинять роботу метро, навіть якщо місто потрапить в "червону" зону. Як зазначив секретар харківської міськради Ігор Терехов, він не готовий припиняти рух транспорту, "створюючи колапс".

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