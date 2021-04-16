У Харківській області зайнято майже 70% ліжко-місць для хворих на коронавірус

Виділені для хворих на коронавірус койко-місця в Харківській області зайняті на 68%. Всього в регіоні їх 4 795 і кожне з них підключено до кисневого обладнання.

Про це в ході брифінгу повідомив заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк , передає прес-служба обласної адміністрації.

Черняк відзначив, що в області на сьогоднішній день для хворих на коронавірус виділено 4 795 койко-місць. Всі вони забезпечені кисневими концентраторами. Станом на ранок 16 квітня, в регіоні зайнято 68% ліжкового фонду.

"Що стосується забезпечення потоковим киснем - ми продовжуємо посилено працювати над цим питанням. У ці вихідні ми додатково підключимо більше 80 ліжок, ще 30 - на наступному тижні. Все необхідне обладнання для цього вже змонтовано", - уточнив він.

За його словами, наступного тижня в медустановах області почнеться монтаж кисневих бочок, які імпортуються з-за кордону.