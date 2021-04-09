Херсон на пять дней вводит дополнительные карантинные меры

Карантин в Херсоне решили еще больше ужесточить на пять дней. Соответствующее решение приняла сегодня городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом говорится в сообщении Херсонского городского совета в Facebook .

При этом с 10 по 18 апреля разрешено обучение в дистанционной форме в учреждениях внешкольного образования.

Таким образом, с 00:00 10 апреля по 15 апреля включительно в Херсоне будет запрещено:

Напомним, ранее сообщалось, что Херсонская область ввела жесткий карантин, несмотря на то, что находится в "желтой зоне". Также РБК-Украина писало о том, что именно разрешено и запрещено в области.

Сегодня Ивано-Франковск вышел из "красной зоны" карантина. Это означает, что бизнес в регионе снова сможет работать с соблюдением определенных мер.