Херсон на пять дней вводит дополнительные карантинные меры
Фото: Херсон еще больше усилит карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Карантин в Херсоне решили еще больше ужесточить на пять дней. Соответствующее решение приняла сегодня городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
Об этом говорится в сообщении Херсонского городского совета в Facebook.
Таким образом, с 00:00 10 апреля по 15 апреля включительно в Херсоне будет запрещено:
- пребывание на территориях общего пользования без защитной маски;
- прием посетителей в ресторанах (кроме доставки и на вынос, а также летних площадок) - при этом наполненность не более 50%, режим работы - до 20:00;
- прием посетителей в ТРЦ и других развлекательных заведениях;
- работа непродовольственных рынков;
- проведение всех массовых мероприятий (кроме матчей без зрителей);
- прием посетителей учреждениями культуры, кроме работы автокинотеатров, историко-культурных заповедников;
- прием посетителей субъектами торгового и бытового обслуживания, кроме адресной доставки, предоставления финансовых и телекоммуникационных услуг.
При этом с 10 по 18 апреля разрешено обучение в дистанционной форме в учреждениях внешкольного образования.
Напомним, ранее сообщалось, что Херсонская область ввела жесткий карантин, несмотря на то, что находится в "желтой зоне". Также РБК-Украина писало о том, что именно разрешено и запрещено в области.
Сегодня Ивано-Франковск вышел из "красной зоны" карантина. Это означает, что бизнес в регионе снова сможет работать с соблюдением определенных мер.