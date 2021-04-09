Херсон на п'ять днів вводить додаткові карантинні заходи
Фото: Херсон ще більше посилить карантин (Віталій Носач/РБК-Україна)
Карантин у Херсоні вирішили ще більше посилити на п'ять днів. Відповідне рішення ухвалила сьогодні міська комісія з питань ТЕБ та НС.
Про це йдеться в повідомленні Херсонської міської ради у Facebook.
Таким чином, з 00:00 10 квітня по 15 квітня включно в Херсоні буде заборонено:
- перебування на територіях загального користування без захисної маски;
- прийом відвідувачів у ресторанах (крім доставки і на винос, а також літніх майданчиків) - при цьому наповненість не перевищує 50%, режим роботи - до 20:00;
- прийом відвідувачів в ТРЦ та інших розважальних закладах;
- робота непродовольчих ринків;
- проведення всіх масових заходів (крім матчів без глядачів);
- прийом відвідувачів установами культури, крім роботи автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;
- прийом відвідувачів суб'єктами торговельного і побутового обслуговування, крім адресної доставки, надання фінансових та телекомунікаційних послуг.
При цьому з 10 по 18 квітня дозволено навчання в дистанційній формі в закладах позашкільної освіти.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Херсонська область ввела жорсткий карантин, незважаючи на те, що знаходиться в "жовтій зоні". Також РБК-Україна писало про те, що саме дозволено та заборонено в області.
Сьогодні Івано-Франківськ вийшов з "червоної зони" карантину. Це означає, що бізнес в регіоні знову зможе працювати з дотриманням певних заходів.