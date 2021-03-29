В Херсоне вспышка COVID-19. Местная власть инициировала проверку в областной больнице

Глава постоянной комиссии, директор Департамента здравоохранения ОГА Виктор Короленко отметил, что во время посещения больницы были нарушены противоэпидемические нормы, предусмотренные приказом Департамента здоровья ОГА на период действия карантина.

"Поскольку инфицированные были обнаружены сразу в нескольких отделениях, то можно с уверенностью сказать, что происходило перемещение больных между отделениями, что также запрещено вышеуказанным приказом", - отметил Короленко.

Из-за вспышки коронавируса в больнице прекращена плановая госпитализация пациентов в хирургическое, травматологическое и урологическое отделения на 14 дней.

Постоянная комиссия пришла к выводу рекомендовать главе областного совета обратиться в областную государственную администрацию по организации и проведению проверки факта вспышки COVID-19 в этой больнице.