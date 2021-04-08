Херсонская область ввела жесткий карантин: что запретили

Отметим, Херсонская область - это единственный регион, который находится в "желтой" зоне карантина. В области запретили:
принимать посетителей в кафе и ресторанах (разрешено работать на доставку и "на вынос");
работу ТРЦ и других непродовольственных магазинов;
работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
работу спортзалов и фитнес-центров (разрешено тренироваться спортсменам национальных сборных команд Украины и их тренерам);
проведение спортивных, развлекательных, социальных, рекламных массовых мероприятий (кроме официальных спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);
работу непродовольственных рынков;
работу детских садов;
перевозки пассажиров общественным транспортом с заполнением более 50%;
Что разрашили:
работу финансовых учреждений;
работу почты;
работу автозаправочных комплексов;
работу ветеринарных клиник;
деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования;
работу парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
Ранее в Херсонской ОГА сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом. Количество новых заражений и смертей растет в связи с циркуляцией более новых заразных штаммов коронавируса.