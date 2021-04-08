Херсонська область ввела жорсткий карантин: що заборонили

Зазначимо, Херсонська область - це єдиний регіон, який перебуває в "жовтій" зоні карантину. В області заборонили:
приймати відвідувачів у кафе та ресторанах (дозволено працювати на доставку та "на виніс");
роботу ТРЦ та інших непродовольчих магазинів;
роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;
роботу спортзалів та фітнес центрів (дозволено тренуватись спортсменам національних збірних команд України та їх тренерам);
проведення спортивних, розважальних, соціальних, рекламних масових заходів (крім офіційних спортивних змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України);
роботу непродовольчих ринків;
роботу дитячих садочків;
перевезення пасажирів громадським транспортом із заповненням понад 50%;
Що дозволили:
роботу фінансових установ;
роботу пошти;
роботу автозаправних комплексів;
роботу ветеринарних клінік;
діяльність з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
діяльність з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;
роботу перукарень та салонів краси за попереднім записом.
Раніше у Херсонській ОДА повідомили про погіршення ситуації з коронавірусом. Кількість нових заражень та смертей зростає у зв'язку з циркуляцією нових більш заразних штамів коронавірусу.