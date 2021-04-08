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Херсонська область ввела жорсткий карантин: що заборонили

Автор: Анастасія Рокитна

У Херсонській області комісії з питань ТЕБ та НС прийняла рішення посилити карантин. Влада опублікувала список нових заборон.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОДА.

Зазначимо, Херсонська область - це єдиний регіон, який перебуває в "жовтій" зоні карантину. В області заборонили:

  • приймати відвідувачів у кафе та ресторанах (дозволено працювати на доставку та "на виніс");
  • роботу ТРЦ та інших непродовольчих магазинів;
  • роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;
  • роботу спортзалів та фітнес центрів (дозволено тренуватись спортсменам національних збірних команд України та їх тренерам);
  • проведення спортивних, розважальних, соціальних, рекламних масових заходів (крім офіційних спортивних змагань, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України);
  • роботу непродовольчих ринків;
  • роботу дитячих садочків;
  • перевезення пасажирів громадським транспортом із заповненням понад 50%;

Що дозволили:

  • роботу фінансових установ;
  • роботу пошти;
  • роботу автозаправних комплексів;
  • роботу ветеринарних клінік;
  • діяльність з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • діяльність з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;
  • роботу перукарень та салонів краси за попереднім записом.

Раніше у Херсонській ОДА повідомили про погіршення ситуації з коронавірусом. Кількість нових заражень та смертей зростає у зв'язку з циркуляцією нових більш заразних штамів коронавірусу.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня Тернопіль і Чернігів посилили карантин.

Раніше повідомлялось, що Харківська область може потрапити в "червону зону" в найближчі дні.

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Новини України Херсонская областьЛокдаун
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