Херсонская областная инфекционная больница снова под охраной нацгвардейцев. Такому решению способствовало заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Херсон Online".
Как отметил глава указанной комиссии, повторное привлечение военнослужащих Национальной гвардии к карантинным мерам обусловлено резким ростом количества больных COVID-19 в области.
График дежурств и правила пропуска не изменяются. Гвардейцы будут нести службу в три смены, поэтому вход и въезд в больницу круглосуточно будет ограничен временным контрольно-пропускным пунктом.
Фото: Херсонская областная инфекционная больница снова под охраной нацгвардейцев (facebook.com/VH3056)
Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 39 620 человек - это максимум за все время пандемии.