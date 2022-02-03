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Херсонская областная инфекционная больница снова под охраной нацгвардейцев

Автор: Анастасия Рокитна

Херсонская областная инфекционная больница снова под охраной нацгвардейцев. Такому решению способствовало заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Херсон Online".

Как отметил глава указанной комиссии, повторное привлечение военнослужащих Национальной гвардии к карантинным мерам обусловлено резким ростом количества больных COVID-19 в области.

График дежурств и правила пропуска не изменяются. Гвардейцы будут нести службу в три смены, поэтому вход и въезд в больницу круглосуточно будет ограничен временным контрольно-пропускным пунктом.

Фото: Херсонская областная инфекционная больница снова под охраной нацгвардейцев (facebook.com/VH3056)

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 39 620 человек - это максимум за все время пандемии.

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