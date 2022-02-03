RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Херсонська обласна інфекційна лікарня знову під охороною нацгвардійців

Автор: Анастасія Рокитна

Херсонська обласна інфекційна лікарня знову під охороною нацгвардійців. Такому рішенню сприяло засідання місцевої комісії ТЕБ і НС.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Херсон Online".

Як зазначив голова зазначеної комісії, повторне залучення військовослужбовців Національної гвардії до карантинних заходів обумовлено різким зростанням кількості хворих на COVID-19 в області.

Графік чергувань і правила пропуску не змінюються. Гвардійці нестимуть службу в три зміни, тому вхід і в'їзд до лікарні цілодобово буде обмежений тимчасовим контрольно-пропускним пунктом.

Фото: Херсонська обласна інфекційна лікарня знову під охороною нацгвардійців (facebook.com/VH3056)

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 39 620 осіб - це максимум за весь час пандемії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонКоронавірус