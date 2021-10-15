Херсонской области, которая уже в "красной" зоне, поручили усилить карантин
Луганская и Херсонская области должны усилить карантин из-за вспышки коронавируса. Такое решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.
Комиссия по результатам заседания поручила:
- усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм,
- увеличить количество коек,
- ввести дополнительные карантинные ограничения на территориях объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19.
В Минздраве также сообщили, что на территории Херсонской области должны развернуть мобильный госпиталь для лечения больных коронавирусом.
Также Минздрав работает с производителями кислорода, чтобы предотвратить ситуацию нехватки кислорода в больницах.
Напомним, сегодня было принято решение, что с 18 октября четыре области переходят в "красную" зону адаптивного карантина.
Добавим, что с 15 октября Херсонская область первой официально вошла в "красную" зону карантина.