Херсонській області, яка вже в "червоній" зоні, доручили посилити карантин

Луганська та Херсонська області повинні посилити карантин через спалах коронавірусу. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду .

Комісія за результатами засідання доручила:

посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм,

збільшити ліжковий фонд,

ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.

У МОЗ також повідомили, що на території Херсонської області мають розгорнути мобільний шпиталь для лікування хворих на коронавірус.

Також МОЗ працює з виробниками кисню, щоб запобігти ситуації нестачі кисню в лікарнях.