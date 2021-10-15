Херсонській області, яка вже в "червоній" зоні, доручили посилити карантин
Фото: дві області мають посилити карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Луганська та Херсонська області повинні посилити карантин через спалах коронавірусу. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду.
Комісія за результатами засідання доручила:
- посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм,
- збільшити ліжковий фонд,
- ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.
У МОЗ також повідомили, що на території Херсонської області мають розгорнути мобільний шпиталь для лікування хворих на коронавірус.
Також МОЗ працює з виробниками кисню, щоб запобігти ситуації нестачі кисню в лікарнях.
Нагадаємо, сьогодні було прийняте рішення, що з 18 жовтня чотири області переходять в "червону" зону адаптивного карантину.
Додамо, що з 15 жовтня Херсонська область першою офіційно увійшла в "червону" зону карантину.