В Херсонской области зафиксировали первые случаи штамма "Омикрон"

В Херсонской области зафиксировали первые в регионе случаи заражения новым штаммом коронавирус "Омикрон". Инфицировались почти 30 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Херсонской области Юрия Ромаскевича в Facebook.
"По результатам секвенирования присланных в референс лаборатории образцов в области выявлена циркуляция штамма"Омикрон". С 30 ПЦР-29 образцов дали положительный результат на этот штамм, что свидетельствует не только о его циркуляцию, но и то, что он стал доминирующим", - написал Ромаскевич.
Напомним, вчера штамм "Омикрон" подтвердили в Черниговской области.
Добавим, по словам главного санврача Украины Игоря Кузина, скоро штамм коронавируса "Омикрон" может вытеснить вариант "Дельта".