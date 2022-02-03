UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Херсонской области зафиксировали первые случаи штамма "Омикрон"

Автор: Мария Кучерявец

В Херсонской области зафиксировали первые в регионе случаи заражения новым штаммом коронавирус "Омикрон". Инфицировались почти 30 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Херсонской области Юрия Ромаскевича в Facebook.

"По результатам секвенирования присланных в референс лаборатории образцов в области выявлена циркуляция штамма"Омикрон". С 30 ПЦР-29 образцов дали положительный результат на этот штамм, что свидетельствует не только о его циркуляцию, но и то, что он стал доминирующим", - написал Ромаскевич.

Напомним, вчера штамм "Омикрон" подтвердили в Черниговской области.

Добавим, по словам главного санврача Украины Игоря Кузина, скоро штамм коронавируса "Омикрон" может вытеснить вариант "Дельта".

Читайте РБК-Украина в Google News
Пандемия коронавирусаХерсонская область