У Херсонській області зафіксували перші випадки штаму "Омікрон"

У Херсонській області зафіксували перші в регіоні випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон". Інфікувалися майже 30 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Херсонської області Юрія Ромаскевича у Facebook.
"За результатами секвенування надісланих до референс лабораторії зразків в області виявлено циркуляцію штамму "Омікрон". З 30 ПЛР-зразків 29 надали позитивний результат на саме цей штам, що свідчить не лише про його циркуляцію, але й про те, що він став домінуючим", - написав Ромаскевич.
Нагадаємо, вчора штам "Омікрон" підтвердили у Чернігівській області.
Додамо, за словами головного санлікаря України Ігоря Кузіна, скоро штам коронавірусу "Омікрон" може витіснити варіант "Дельта".