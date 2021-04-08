Хмельницкая область отменила электрички. Еще в двух "красных" регионах - без изменений

Из-за "красной зоны" в Хмельницкой области отменили курсирование электричек. Это означает, что они не будут брать и высаживать пассажиров на станциях в этой области.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци" .

Сообщается, что по решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 8 апреля временно отменяется курсирование пригородных поездов в Херсонской области.

"При этом подвижной состав отмененных пригородных рейсов в Хмельницкой области будет задействован на других маршрутах с целью разгрузки направлений - это позволит пассажирам путешествовать комфортно и с более безопасной рассадкой", - говорится в сообщении.

При этом в "красных зонах" Львовской и Запорожской областей электрички в настоящее время курсируют без изменений.