Хмельницька область скасувала електрички. Ще у двох "червоних" регіонах - без змін

Через "червону зону" у Хмельницькій області скасували курсування електричок. Це означає, що вони не будуть брати і висаджувати пасажирів на станціях у цій області.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці" .

Повідомляється, що за рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 8 квітня тимчасово скасовується курсування приміських поїздів у Херсонській області.

"При цьому рухомий склад скасованих приміських рейсів у Хмельницькій області буде задіяний на інших маршрутах з метою розвантаження напрямів - це дозволить пасажирам подорожувати комфортно і з більш безпечним розсадженням", - йдеться в повідомленні.

При цьому в "червоних зонах" Львівської і Запорізької областей електрички в даний час курсують без змін.