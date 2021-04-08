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Хмельницька область скасувала електрички. Ще у двох "червоних" регіонах - без змін

Автор: РБК-Україна

Через "червону зону" у Хмельницькій області скасували курсування електричок. Це означає, що вони не будуть брати і висаджувати пасажирів на станціях у цій області.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

Повідомляється, що за рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 8 квітня тимчасово скасовується курсування приміських поїздів у Херсонській області.

"При цьому рухомий склад скасованих приміських рейсів у Хмельницькій області буде задіяний на інших маршрутах з метою розвантаження напрямів - це дозволить пасажирам подорожувати комфортно і з більш безпечним розсадженням", - йдеться в повідомленні.

При цьому в "червоних зонах" Львівської і Запорізької областей електрички в даний час курсують без змін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" опрацює формат обмежень у Запорізькій та Хмельницькій областях, що з 9 квітня віднесені в "червону зону". При цьому протягом найближчих семи днів не будуть обмежувати продаж квитків на поїзди далекого прямування.

З завтрашнього дня в Хмельницькій області діятиме жорсткий карантин. Зокрема, буде заборонений прийом відвідувачів у ресторанах, робота ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів і так далі.

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Новини України электричкаХмельницкая областьКарантин
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