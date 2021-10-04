Хочешь путешествовать - вакцинируйся: МИД о рисках исключения Украины из "зеленого списка" ЕС

"Мы будем работать над тем, чтобы удержать Украину в списке, но если будут объективные обстоятельства существенного увеличения цифр заболеваемости, мы не сможем это сделать", - сказал Кулеба.

По его словам страна уже достигла существенных успехов в вопросе признания украинских COVID-сертификатов.

"Поэтому я призываю всех вакцинироваться, потому что вакцина - это не только ваше здоровье и жизнь, это также ваша возможность свободно путешествовать даже в условиях пандемии. Ведь мы с вами должны понимать, что исключение Украины из "зеленой зоны" на самом деле интересует не очень большой слой украинского общества, которое путешествует. Таковы правила: хочешь путешествовать - вакцинируйся", - добавил Кулеба.