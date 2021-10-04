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Хочешь путешествовать - вакцинируйся: МИД о рисках исключения Украины из "зеленого списка" ЕС

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что власть работает над удержанием Украины в "зеленом списке" ЕС. Однако, если COVID-заболеваемость будет существенно расти, то исключения не обойти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы будем работать над тем, чтобы удержать Украину в списке, но если будут объективные обстоятельства существенного увеличения цифр заболеваемости, мы не сможем это сделать", - сказал Кулеба.

По его словам страна уже достигла существенных успехов в вопросе признания украинских COVID-сертификатов.

"Поэтому я призываю всех вакцинироваться, потому что вакцина - это не только ваше здоровье и жизнь, это также ваша возможность свободно путешествовать даже в условиях пандемии. Ведь мы с вами должны понимать, что исключение Украины из "зеленой зоны" на самом деле интересует не очень большой слой украинского общества, которое путешествует. Таковы правила: хочешь путешествовать - вакцинируйся", - добавил Кулеба.

Напомним, недавно Европейский союз обновил "зеленый" список стран для туристов с которых рекомендуется открыть границы, исключив два государства.

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ЕвросоюзМИД УкраиныДмитрий Кулебасертификат вакцинацииПандемия коронавируса