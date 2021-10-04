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Хочеш подорожувати - вакцинуйся: МЗС про ризики виключення України із "зеленого списку" ЄС

Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що влада працює над утриманням України в "зеленому списку" ЄС. Однак, якщо COVID-захворюваність суттєво зростатиме, то виключення не оминути.

Про це повідоммляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми будемо працювати над тим, щоб утримати Україну в списку, але якщо будуть об'єктивні обставини істотного збільшення цифр захворюваності, ми не зможемо це зробити", - сказав Кулеба.

За його словами країна вже досягла істотних успіхів у питанні визнання українських COVID-сертифікатів.

"Тому я закликаю всіх вакцинуватися, тому що вакцина - це не тільки ваше здоров'я і життя, це також ваша можливість вільно подорожувати навіть в умовах пандемії. Адже ми з вами повинні розуміти, що виключення України з "зеленої зони" насправді цікавить не дуже великий шар українського суспільства, яке подорожує. Такі правила: хочеш подорожувати - вакцинуйся", - додав Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно Європейський союз оновив "зелений" список країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони, виключивши дві держави.

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ЕвросоюзМЗСДмитро Кулебасертификат вакцинацииПандемія коронавірусу