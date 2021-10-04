Хочеш подорожувати - вакцинуйся: МЗС про ризики виключення України із "зеленого списку" ЄС

"Ми будемо працювати над тим, щоб утримати Україну в списку, але якщо будуть об'єктивні обставини істотного збільшення цифр захворюваності, ми не зможемо це зробити", - сказав Кулеба.

За його словами країна вже досягла істотних успіхів у питанні визнання українських COVID-сертифікатів.

"Тому я закликаю всіх вакцинуватися, тому що вакцина - це не тільки ваше здоров'я і життя, це також ваша можливість вільно подорожувати навіть в умовах пандемії. Адже ми з вами повинні розуміти, що виключення України з "зеленої зони" насправді цікавить не дуже великий шар українського суспільства, яке подорожує. Такі правила: хочеш подорожувати - вакцинуйся", - додав Кулеба.