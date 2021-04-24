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В Индии в COVID-больницах не хватает кислорода: врачи грозятся не принимать больных

Автор: Наталья Скороход

В Индии, которая второй день бьет рекорды по заболеваемости COVID-19, в больницах не хватает кислорода для лечения больных. Врачи грозятся не принимать новых пациентов.

Об этом сообщает Associated Press.

Также М

Напомним, Индия второй день бьет рекорды по заболеваемости COVID-19. Там выявили 332 730 новых случаев заражения коронавирусом, и это мировой антирекорд. Также сообщается, что умерли за сутки 2 263 заболевших.

Ранее сообщалось, что Канада приостановила пассажирские авиарейсы с Индией из-за коронавируса.

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