В Индии в COVID-больницах не хватает кислорода: врачи грозятся не принимать больных

В Индии, которая второй день бьет рекорды по заболеваемости COVID-19, в больницах не хватает кислорода для лечения больных. Врачи грозятся не принимать новых пациентов.
Об этом сообщает Associated Press.
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Напомним, Индия второй день бьет рекорды по заболеваемости COVID-19. Там выявили 332 730 новых случаев заражения коронавирусом, и это мировой антирекорд. Также сообщается, что умерли за сутки 2 263 заболевших.
Ранее сообщалось, что Канада приостановила пассажирские авиарейсы с Индией из-за коронавируса.