В Індії в COVID-лікарнях не вистачає кисню: лікарі погрожують не приймати хворих

В Індії, яка другий день б'є рекорди по захворюваності COVID-19 , у лікарнях не вистачає кисню для лікування хворих. Лікарі погрожують не приймати нових пацієнтів.

Про це повідомляє Associated Press .

Нагадаємо, Індія другий день б'є рекорди по захворюваності COVID-19. Там виявили 332 730 нових випадків зараження коронавірусом, і це світовий антирекорд. Також повідомляється, що померли за добу 2 263 хворих.

Раніше повідомлялося, що Канада призупинила пасажирські авіарейси з Індією через коронавірус.