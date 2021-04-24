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В Індії в COVID-лікарнях не вистачає кисню: лікарі погрожують не приймати хворих

Автор: Наталья Скороход

В Індії, яка другий день б'є рекорди по захворюваності COVID-19, у лікарнях не вистачає кисню для лікування хворих. Лікарі погрожують не приймати нових пацієнтів.

Про це повідомляє Associated Press.

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Нагадаємо, Індія другий день б'є рекорди по захворюваності COVID-19. Там виявили 332 730 нових випадків зараження коронавірусом, і це світовий антирекорд. Також повідомляється, що померли за добу 2 263 хворих.

Раніше повідомлялося, що Канада призупинила пасажирські авіарейси з Індією через коронавірус.

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