В Индии начинают бесплатную COVID-вакцинацию всех взрослых: штаты отменяют карантин

правительство решило приобретать 75% доз вакцины у производителей вакцин, включая 25% доз, выделенных штатам, и бесплатно распространять их в разные уголки страны. Это фактически означает, что Центр забирает у штатов контроль над вакцинацией.

Решение о распространении бесплатных вакцин последовало после того, как некоторые штаты объявили об ослаблении карантинных ограничений.