В Індії починають безкоштовну COVID-вакцинацію всіх дорослих: штати скасовують карантин

уряд вирішив купувати 75% доз вакцини у виробників вакцин, включаючи 25% доз, виділених штатам, і безкоштовно поширювати їх в різні куточки країни. Це фактично означає, що Центр забирає у штатів контроль над вакцинацією.

Рішення про поширення безкоштовних вакцин послідувало після того, як деякі штати оголосили про ослаблення карантинних обмежень.