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В Індії починають безкоштовну COVID-вакцинацію всіх дорослих: штати скасовують карантин

Автор: Наталья Скороход

В Індії уряд оголосив про початок безкоштовної вакцинації від коронавірусу всіх дорослих. Це сталося через те, що багато штатів почали скасовувати карантинні обмеження після зниження захворюваності.

Про це повідомляє ТheРrint.

уряд вирішив купувати 75% доз вакцини у виробників вакцин, включаючи 25% доз, виділених штатам, і безкоштовно поширювати їх в різні куточки країни. Це фактично означає, що Центр забирає у штатів контроль над вакцинацією.

Рішення про поширення безкоштовних вакцин послідувало після того, як деякі штати оголосили про ослаблення карантинних обмежень.

Нагадаємо, що в Індії знизилася захворюваність коронавірусом. Зафіксували новий рекорд.

Раніше повідомлялося, що Індія замовила 300 млн доз незатвердженої вакцини. Її виготовляють в Індії.

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