В Индии одобрили коктейль из антител от коронавируса, которым лечили Трампа

"Коктейль антител (казиривимаб и имдевимаб) следует вводить для лечения коронавирусного заболевания 2019 года от легкой до умеренной степени (COVID-19) у взрослых и педиатрических пациентов (от 12 лет и старше, с массой тела не менее 40 кг), у которых подтверждено заражение SARS-CoV-2 и подвергаются высокому риску развития тяжелой формы COVID-19", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что одобрение препарата индийским регулятором основано на данных его применения в США и Евросоюзе. В Roche Pharma подчеркнули, что производство коктейля из антител - это сложный процесс и благодаря сотрудничеству с компанией Regeneron удалось получить разрешение на использование этой технологии.

Управляющий директор Roche Pharma Симпсон Эммануэль отметил, что компания стремится сделать все возможное, чтобы свести к минимуму число госпитализированных больных и снизить нагрузку на здравоохранение Индии.

“Это амбулаторное лечение COVID-19 будет дополнять текущую кампанию вакцинации и поддерживать нашу борьбу с пандемией в Индии", - добавил он.