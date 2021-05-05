В Індії схвалили коктейль з антитіл від коронавірусу, яким лікували Трампа

"Коктейль антитіл (казирівімаб і імдевімаб) слід вводити для лікування коронавірусного захворювання 2019 року від легкого до помірного ступеня (COVID-19) у дорослих і педіатричних пацієнтів (від 12 років і старше, з масою тіла не менше 40 кг), у яких підтверджено зараження SARS-CoV-2 і піддаються високому ризику розвитку важкої форми COVID-19", - йдеться в повідомленні компанії.

Відзначається, що схвалення препарату індійським регулятором засноване на даних його застосування в США і Євросоюзі. У Roche Pharma підкреслили, що виробництво коктейлю з антитіл - це складний процес і завдяки співпраці з компанією Regeneron вдалося отримати дозвіл на використання цієї технології.

Керуючий директор Roche Pharma Сімпсон Еммануель зазначив, що компанія прагне зробити все можливе, щоб звести до мінімуму число госпіталізованих хворих і знизити навантаження на охорону Здоров'я Індії.

"Це амбулаторне лікування COVID - 19 буде доповнювати поточну кампанію вакцинації і підтримувати нашу боротьбу з пандемією в Індії", - додав він.