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В Индии подскочила заболеваемость коронавирусом: такого не было два месяца

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Индия, Воскресенье 29 августа 2021 05:43
В Индии подскочила заболеваемость коронавирусом: такого не было два месяца Фото: в Индии подскочила заболеваемость коронавирусом (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Индии возросла заболеваемость коронавирусом. В этой стране таких показателей не было в последние два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В субботу, 28 августа, Индия сообщила о 46759 новых случаях заражения коронавирусом. Этот показатель является максимальным за последние два месяца.

Вспышка коронавируса произошла в южном штате Керала после проведения местного фестиваля на прошлой неделе с участием большого количества людей. Почти 70% заболевших коронавирусом проживают именно здесь.

За последние сутки в Индии вакцинировали 10 миллионов человек. Это является рекордом страны. Всего в Индии прививки от коронавируса получили 622 миллиона человек.

Напомним, что в Индии решили вакцинировать и иностранцев. Они должны подать заявку и записаться на получение прививки.

Ранее сообщалось, что Украина больше не будет закупать вакцины у Индии.

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