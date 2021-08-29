В Индии подскочила заболеваемость коронавирусом: такого не было два месяца

В Индии возросла заболеваемость коронавирусом. В этой стране таких показателей не было в последние два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В субботу, 28 августа, Индия сообщила о 46759 новых случаях заражения коронавирусом. Этот показатель является максимальным за последние два месяца.

Вспышка коронавируса произошла в южном штате Керала после проведения местного фестиваля на прошлой неделе с участием большого количества людей. Почти 70% заболевших коронавирусом проживают именно здесь.

За последние сутки в Индии вакцинировали 10 миллионов человек. Это является рекордом страны. Всего в Индии прививки от коронавируса получили 622 миллиона человек.