В Индии предупредили о влиянии коронавируса на детей: появились тревожные симптомы

По его словам, коронавирус может приобрести серьезную форму среди детей, если произойдет изменение поведения вируса или динамики эпидемиологии. Власти готовятся к борьбе с такой ситуацией.

"Ситуация в педиатрической популяции может измениться, если вирус изменит свое поведение или если произойдут изменения в динамике эпидемиологии, поэтому может случиться так, что воздействие COVID на детей может усилиться", - сказал он.

По словам доктора, уже сейчас появился тревожный симптом у детей, который называют "мультисистемный воспалительный синдром". Из-за этого в Индии была сформирована национальная группа для изучения педиатрических осложнений, связанных с инфекцией.

По его словам, у детей наблюдаются две формы COVID. В первом случае у ребенка поднимается температура, затем он кашляет и простужается. Это приводит к пневмонии, которая усиливается и ухудшается и ребенка госпитализируют.

"Также было замечено, что после излечения COVID через 2-6 недель у некоторых детей снова появляется лихорадка и сыпь, воспаляются глаза и наблюдается тенденция к диарее, рвоте и кровотечению… этот синдром называется мультисистемным воспалительным синдромом", - предупреждает Пол родителей.

Он отметил, что это уникальное заболевание, наблюдаемое среди детей. Мультисистемный воспалительный синдром не требует сложного лечения, но оно должно быть своевременным.

"Мы систематически изучаем научные разработки в этом вопросе, и данные, которые у нас есть, показывают, что прием детей в крупные учреждения COVID очень мал. До сих пор не случалось, чтобы педиатрическая инфраструктура была чрезмерно загружена больными", - успокаивает доктор.