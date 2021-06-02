В Індії попередили про вплив коронавірусу на дітей: з'явилися тривожні симптоми

В Індії влада попередила населення про негативний вплив коронавірусу на дітей. За їх словами, поки що COVID-19 проявляється у дітей слабкими симптомами, але ситуація зміниться, якщо зміниться сам вірус.
Про це заявив член NITI Aayog, педіатр і вчений-терапевт Вінод Кумар Пол, передає ТheРrint.
За його словами, коронавірус може набути серйозної форми серед дітей, якщо відбудеться зміна поведінки вірусу або динаміки епідеміології. Влада готується до боротьби з такою ситуацією.
"Ситуація в педіатричній популяції може змінитися, якщо вірус змінить свою поведінку або якщо відбудуться зміни в динаміці епідеміології, тому може статися так, що вплив COVID на дітей може посилитися", - сказав він.
За словами доктора, вже зараз з'явився тривожний симптом у дітей, який називають "мультисистемний запальний синдром". Через це в Індії була сформована національна група для вивчення педіатричних ускладнень, пов'язаних з інфекцією.
За його словами, у дітей спостерігаються дві форми COVID. У першому випадку у дитини підвищується температура, потім він кашляє і застуджується. Це призводить до пневмонії, яка посилюється і погіршується і дитину госпіталізують.
"Також було помічено, що після лікування COVID через 2-6 тижнів у деяких дітей знову з'являється лихоманка і висип, запалюються очі і спостерігається тенденція до діареї, блювоти й кровотечі... цей синдром називається мультисистемним запальним синдромом", - попереджає Пол батьків.
Він зазначив, що це унікальне захворювання, яке спостерігається серед дітей. Мультисистемний запальний синдром не вимагає складного лікування, але воно має бути своєчасним.
"Ми систематично вивчаємо наукові розробки в цьому питанні, і дані, які ми маємо, показують, що прийом дітей до великих установ дуже малий. Досі не траплялося, щоб педіатрична інфраструктура була надмірно завантажена хворими", - заспокоює доктор.
Нагадаємо, "чорний гриб", який раніше з'являвся в Індії у хворих коронавірусом, дістався до Іраку. Там від цієї хвороби померли два пацієнти.
Раніше повідомлялося, що в Індії зменшилася кількість хворих коронавірусом.