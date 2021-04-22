В Индии рекордный в мире рост числа случаев COVID-19 за один день

Согласно последним данным министерства здравоохранения, общее число случаев заболевания в Индии в настоящее время составляет 15,93 миллиона человек, а количество смертей увеличилось на 2104 и достигло 184 657 человек.

Предыдущий рекордный однодневный рост числа случаев был зафиксирован в Соединенных Штатах, в которых за один день января было зарегистрировано 297 430 новых случаев, хотя с тех пор их количество резко упало.

Представители органов здравоохранения на севере и западе Индии, включая столицу Нью-Дели, заявили, что они находятся в кризисе, так как большинство больниц переполнены и у них заканчивается кислород.

Некоторые врачи советовали пациентам оставаться дома, в то время как крематорий в восточном городе Музаффарпур заявил, что он был завален телами, и скорбящим семьям пришлось ждать своей очереди.