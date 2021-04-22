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В Индии рекордный в мире рост числа случаев COVID-19 за один день

Автор: Александр Белоус

В четверг, 22 апреля, в Индии зафиксировано самое большое в мире ежедневное число (314 835) новых случаев заражения COVID-19. Вторая волна пандемии вызвала новые опасения в способности служб здравоохранения справиться с ситуацией.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно последним данным министерства здравоохранения, общее число случаев заболевания в Индии в настоящее время составляет 15,93 миллиона человек, а количество смертей увеличилось на 2104 и достигло 184 657 человек.

Предыдущий рекордный однодневный рост числа случаев был зафиксирован в Соединенных Штатах, в которых за один день января было зарегистрировано 297 430 новых случаев, хотя с тех пор их количество резко упало.

Представители органов здравоохранения на севере и западе Индии, включая столицу Нью-Дели, заявили, что они находятся в кризисе, так как большинство больниц переполнены и у них заканчивается кислород.

Некоторые врачи советовали пациентам оставаться дома, в то время как крематорий в восточном городе Музаффарпур заявил, что он был завален телами, и скорбящим семьям пришлось ждать своей очереди.

Как сообщало РБК-Украина, Индия столкнулась с четвертой волной коронавируса. Ситуация в стране напряженная. Это может сказаться на поставках вакцин в другие страны.

Напомним, в больнице индийского штата Махараштра погибли по меньшей мере 24 пациента с COVID-19, которые были на искусственной вентиляции легких. В медучреждении произошла утечка кислорода из цистерны.

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