В Індії рекордне у світі зростання числа випадків COVID-19 за один день

У четвер, 22 квітня, в Індії зафіксовано найбільше в світі щоденне число (314 835) нових випадків зараження COVID-19. Друга хвиля пандемії викликала нові побоювання в здатності служб охорони здоров'я впоратися з ситуацією.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров'я, загальна кількість випадків захворювання в Індії зараз становить 15,93 мільйона осіб, а кількість смертей збільшилася на 2104 і досягла 184 657 осіб.
Попередній рекордний одноденний ріст числа випадків був зафіксований в Сполучених Штатах, в яких за один день січня було зареєстровано 297 430 нових випадків, хоча з тих пір їх кількість різко впала.
Представники органів охорони здоров'я на півночі і заході Індії, включаючи столицю Нью-Делі, заявили, що вони перебувають у кризі, оскільки більшість лікарень переповнені і у них закінчується кисень.
Деякі лікарі радили пацієнтам залишатися вдома, в той час як крематорій в східному місті Музаффарпур заявив, що він був завалений тілами, і скорботним сім'ям довелося чекати своєї черги.
Як повідомляло РБК-Україна, Індія зіткнулася з четвертою хвилею коронавірусу. Ситуація в країні напружена. Це може позначитися на поставках вакцин в інші країни.
Нагадаємо, в лікарні індійського штату Махараштра загинули щонайменше 24 пацієнти з COVID-19, які були на штучній вентиляції легенів. У медзакладі стався витік кисню з цистерни.