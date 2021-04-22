В Індії рекордне у світі зростання числа випадків COVID-19 за один день

Згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров'я, загальна кількість випадків захворювання в Індії зараз становить 15,93 мільйона осіб, а кількість смертей збільшилася на 2104 і досягла 184 657 осіб.

Попередній рекордний одноденний ріст числа випадків був зафіксований в Сполучених Штатах, в яких за один день січня було зареєстровано 297 430 нових випадків, хоча з тих пір їх кількість різко впала.

Представники органів охорони здоров'я на півночі і заході Індії, включаючи столицю Нью-Делі, заявили, що вони перебувають у кризі, оскільки більшість лікарень переповнені і у них закінчується кисень.

Деякі лікарі радили пацієнтам залишатися вдома, в той час як крематорій в східному місті Музаффарпур заявив, що він був завалений тілами, і скорботним сім'ям довелося чекати своєї черги.