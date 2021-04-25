Индия четвертый день подряд бьет антирекорды заболеваемости COVID

Сообщается, что за минувшие сутки в Индии заболел еще 349 691 человек - четвертый подряд антирекорд суточной заболеваемости.

"Мы были уверены, наше настроение поднялось после успешной борьбы с первой волной, но нынешний шторм просто потряс нацию", - заявил Моди.

Заболеваемость в Индии растет на фоне ослабления карантинных мер, которые разрешили большие религиозные и политические собрания. Местные больницы уже не могут справиться с наплывом пациентов.