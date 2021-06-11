Индия готовится к третей волне COVID-19: обучат больше миллиона медиков

Индия готовится к третьей волне коронавируса. Это заставило правительство обучить более миллиона медицинских работников для борьбы с пандемией.

Вторая волна коронавируса в Индии, которая вспыхнула пару месяцев назад, привела к недостатку медиков. В Индии не хватает как обычного персонала, который ухаживает за больными с COVID-19, так и помощников медицинских лабораторных технологов, техников по обслуживанию кислородных установок и многих других.

Это заставило правительство Моди начать процесс обучения более 1,17 миллиона человек для различных ролей в сфере здравоохранения.

Известно, что 100 тысяч человек будут нужны для помощи по общему дежурству. Также нужны продвинутые сотрудники общего профиля, техники скорой медицинской помощи, специалисты для помощи на дому и обслуживанию медицинского оборудования.

Еще 15 000 человек будут обучены работе с кислородными установками, вентиляторами и концентраторами кислорода. Еще 2500 человек - это водители, они пройдут обучение по работе с цистернами с кислородом.