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Индия готовится к третей волне COVID-19: обучат больше миллиона медиков

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Индия, Пятница 11 июня 2021 07:58
Индия готовится к третей волне COVID-19: обучат больше миллиона медиков Фото: в Индии готовят медяков для борьбы с коронавирусом (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Индия готовится к третьей волне коронавируса. Это заставило правительство обучить более миллиона медицинских работников для борьбы с пандемией.

Об этом сообщает ThePrint.

Вторая волна коронавируса в Индии, которая вспыхнула пару месяцев назад, привела к недостатку медиков. В Индии не хватает как обычного персонала, который ухаживает за больными с COVID-19, так и помощников медицинских лабораторных технологов, техников по обслуживанию кислородных установок и многих других.

Это заставило правительство Моди начать процесс обучения более 1,17 миллиона человек для различных ролей в сфере здравоохранения.

Известно, что 100 тысяч человек будут нужны для помощи по общему дежурству. Также нужны продвинутые сотрудники общего профиля, техники скорой медицинской помощи, специалисты для помощи на дому и обслуживанию медицинского оборудования.

Еще 15 000 человек будут обучены работе с кислородными установками, вентиляторами и концентраторами кислорода. Еще 2500 человек - это водители, они пройдут обучение по работе с цистернами с кислородом.

"Вторая волна пандемии не только показала, насколько мы плохо оснащены, когда речь идет о специальных кислородных установках для больниц, концентраторах кислорода и так далее, Но также выявила нехватку подготовленных кадров для их решения. Мы не хотим снова оказаться в подобной ситуации", - сказал высокопоставленный правительственный чиновник изданию.

Напомним, из Индии появилось тревожное сообщение о коронавирусе. Там возросла смертность от этой болезни.

Ране сообщалось, что в Индии объявили о бесплатной вакцинации для всех взрослых. Это произошло потому, что многие штаты начали отменять карантинные ограничения.

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