Індія готується до третьої хвилі COVID-19: навчать більше мільйона медиків

Індія готується до третьої хвилі коронавірусу. Це змусило уряд навчити більше мільйона медичних працівників для боротьби з пандемією.

Друга хвиля коронавірусу в Індії, яка спалахнула пару місяців тому, призвела до нестачі медиків. В Індії не вистачає як звичайного персоналу, який доглядає за хворими з COVID-19, так і помічників медичних лабораторних технологів, техніків з обслуговування кисневих установок і багатьох інших.

Це змусило уряд Моді почати процес навчання для більш як 1,17 мільйона осіб для різних ролей у сфері охорони здоров'я.

Відомо, що 100 тисяч осіб будуть потрібні для допомоги по загальному чергуванню. Також потрібні просунуті співробітники загального профілю, техніки швидкої медичної допомоги, фахівці для допомоги на дому та обслуговування медичного обладнання.

Ще 15 000 людей будуть навчені працювати з кисневими установками, вентиляторами та концентраторами кисню. Ще 2500 осіб - це водії, вони пройдуть навчання по роботі з цистернами з киснем.