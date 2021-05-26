Индия изучит эффективность COVID-вакцин AstraZeneca и отечественной Covaxin

ICMR проведет осморт 3000-5000 человек в возрасте старше 45 лет, из них до 80% составляют те, кто получил вакцину AstraZeneca, изготовленную местным Институтом сыворотки крови в Индии. Остальные получат Covaxin.

"Главная цель - выяснить, предотвращает ли вакцина тяжелое заболевание", - сказал Тарун Бхатнагар.

Людей с отрицательным тестом сравнят с теми, кто получил положительный результат. Ученые попытаются выявить тех, у кого есть симптомы, а также тех, кто был госпитализирован или имеет тяжелые заболевания.

Исследование также сравнит эффективность одной дозы прививки вакциной AstraZeneca с эффектом от введения двух.