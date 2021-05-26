UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Индия изучит эффективность COVID-вакцин AstraZeneca и отечественной Covaxin

Автор: Андрей Василюк

Главное ведомство здравоохранения Индии начнет на следующей неделе исследование эффективности вакцины против коронавируса AstraZeneca и отечественной Covaxin. Последняя была разработана местной компанией Bharat Biotech и Индийским советом медицинских исследований (ICMR).

Об этом Reuters 26 мая сказал Тарун Бхатнагар из Национального института эпидемиологии (NIE) в Ченнаи, который возглавит исследование.

ICMR проведет осморт 3000-5000 человек в возрасте старше 45 лет, из них до 80% составляют те, кто получил вакцину AstraZeneca, изготовленную местным Институтом сыворотки крови в Индии. Остальные получат Covaxin.

"Главная цель - выяснить, предотвращает ли вакцина тяжелое заболевание", - сказал Тарун Бхатнагар.

Людей с отрицательным тестом сравнят с теми, кто получил положительный результат. Ученые попытаются выявить тех, у кого есть симптомы, а также тех, кто был госпитализирован или имеет тяжелые заболевания.

Исследование также сравнит эффективность одной дозы прививки вакциной AstraZeneca с эффектом от введения двух.

Ранее сообщалось, что индийская компания Biological E. будет производить вакцину против коронавируса компании Johnson & Johnson. Предполагается также параллельное изготовление собственной вакцины, которая пока не прошла всех клинических испытаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус