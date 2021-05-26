Індія вивчить ефективність COVID-вакцин AstraZeneca та вітчизняної Covaxin

ICMR проведе огляд 3000-5000 осіб віком старше 45 років, з них до 80% становлять ті, хто отримав вакцину AstraZeneca, виготовлену місцевим Інститутом сироватки крові в Індії. Решта отримає Covaxin.

"Головною метою є з'ясувати, чи запобігає вакцина важким захворюванням", - сказав Тарун Бхатнагар.

Людей з негативним тестом порівняють із тими, хто отримав позитивний результат. Вчені намагатимуться виявити тих, хто має симптоми, а також тих, хто був госпіталізований або має важкими захворюваннями.

Дослідження також порівняє ефективність однієї дози щеплення вакциною AstraZeneca із ефектом від введення двох.