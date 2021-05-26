Індія вивчить ефективність COVID-вакцин AstraZeneca та вітчизняної Covaxin

Головне відомство охорони здоров'я Індії розпочне наступного тижня дослідження ефективності вакцини проти коронавірусу AstraZeneca та вітчизняної Covaxin. Остання була розроблена місцевою компанією Bharat Biotech та Індійської радою медичних досліджень (ICMR).
Про це Reuters 26 травня сказав Тарун Бхатнагар з Національного інституту епідеміології (NIE) у Ченнаї, який очолить дослідження.
ICMR проведе огляд 3000-5000 осіб віком старше 45 років, з них до 80% становлять ті, хто отримав вакцину AstraZeneca, виготовлену місцевим Інститутом сироватки крові в Індії. Решта отримає Covaxin.
"Головною метою є з'ясувати, чи запобігає вакцина важким захворюванням", - сказав Тарун Бхатнагар.
Людей з негативним тестом порівняють із тими, хто отримав позитивний результат. Вчені намагатимуться виявити тих, хто має симптоми, а також тих, хто був госпіталізований або має важкими захворюваннями.
Дослідження також порівняє ефективність однієї дози щеплення вакциною AstraZeneca із ефектом від введення двох.
Раніше повідомлялося, що індійська компанія Biological E. вироблятиме вакцину проти коронавірусу компанії Johnson & Johnson. Передбачається також паралельне виготовлення власної вакцини, яка поки що не пройшла усіх клінічних випробувань.