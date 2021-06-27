Индия ослабляет карантин: разрешат спортзалы и банкеты

В Индии ослабляют карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом сообщило правительство столицы Индии Дели.

Об этом пишет ThePrint.

Напомним, что в Дели планируют вакцинировать от коронавируса всех бездомных в течения месяца. В первый день вакцинации 150 человек уже получили прививки.

Ранее сообщалось, что в Индии вместо вакцины от коронавируса людям кололи физраствор.