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Индия ослабляет карантин: разрешат спортзалы и банкеты

Автор: Наталья Скороход

В Индии ослабляют карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом сообщило правительство столицы Индии Дели.

Об этом пишет ThePrint.

Напомним, что в Дели планируют вакцинировать от коронавируса всех бездомных в течения месяца. В первый день вакцинации 150 человек уже получили прививки.

Ранее сообщалось, что в Индии вместо вакцины от коронавируса людям кололи физраствор.

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